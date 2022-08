Történelmi szárazság Európa-szerte, több országban vízhiány van

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszálya sújtja Európát. Franciaországban hatvan éve nem hullott ilyen kevés csapadék, mint az idén. Nagy-Britanniában és Hollandiában korlátozzák az öntözést, hogy elegendő ivóvízzel láthassák el a lakosságot. Németországban és Lengyelországban a folyami hajózási útvonalak kerültek veszélybe, Olaszországban pedig a mezőgazdaság szenvedte el a legnagyobb károkat az aszály miatt – hangzott el az M1 Híradójában.

Zöldben pompázó alpesi mezők, hófödte hegycsúcsok tárulnak a turisták szeme elé az Alpokban. Az éghajlatváltozás azonban riasztó sebességgel alakítja át a látképet – figyelmeztetnek a helyiek.

„Sokat változtak a gleccserek. Az elmúlt tizenöt–húsz évben a jégtakaró több, mint tíz métert vékonyodott. Ilyenkor, nyáron a rekkenő hőség csak gyorsítja az olvadást. De ennél is komolyabb probléma, hogy télen nem havazik eleget, nincs elég utánpótlás” – mondta az egyik hegyi étterem tulajdonosa.

Lenn, a völgyben is érezni az Európát sújtó extrém hőhullámok hatását.

A svájci-német-osztrák hármas határnál elterülő, alpesi gleccserek által táplált Bodeni-tónak a vízszintje rekordalacsonyra csökkent augusztus elejére.

Közép-Európa harmadik legnagyobb tavához a korábbi években csak úgy özönlöttek a turisták, most inkább távol maradnak a látványtól.

Svájc nyugati szomszédságában, Franciaországban nem csak a turizmus, de a mezőgazdaság is megérzi az évtizedek óta nem tapasztalt aszályt. Az idei július a feljegyzések szerint Franciaország második legszárazabb hónapja volt. Mindössze tíz miliméternyi eső esett, miközben több helyen is 40 fok feletti hőmérsékletet mértek.

A francia kormány válságstábot hívott össze a vízhiány kezelésére

Csaknem száz tartományban rendeltek el szigorú takarékosságot. Sok helyütt ennek ellenére is lajtos kocsikat kell bevetni, hogy biztosítsák a lakosság ívóvízellátását.

Válságkezelés zajlik a La Manche csatorna túloldalán, Nagy-Britanniában is. A londoni kormány arra kényszerült, hogy öntözési tilalmat rendeljen el, amit a szigetország lakóinak többsége egyelőre be is tart. „A víz is véges erőforrás, így a mostani extrém körülmények között észszerű óvintézkedéseket tenni a vízhiány megelőzése érdekében” – mondta egy londoni lakos.

Hollandiában országos vízhiányt hirdettek

Lengyelországban már a folyami közlekedést is korlátozták, miután rekordalacsony vízszintet mértek a Visztulán. Hasonló lépésre kényszerülhetnek az európai folyami hajókereskedelem fő útvonalának tartott Rajnán is, ha folyó vízszintje még 7 centiméternyit apad.

Az Európai Aszályobszervatórium által készített történelmi aszálytérkép szerint az elmúlt fél évtized Európa legszárazabb időszaka volt a feljegyzések kezdete óta.

És az előrejelzések sem kedvezőek: Nyugat-Európát a hétvégére érheti el a nyár soron következő, negyedik hőhulláma.