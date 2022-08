Tombol a tűz a kubai olajtartályoknál, ötezer embert evakuáltak

Továbbra is megállíthatatlanul pusztít a tűz abban a kubai kikötőben, ahol pénteken egy villámcsapás következtében kigyulladt egy olajtartály. Azóta a lángok két másik tárolóra is átterjedtek, és egy negyediket is pusztulással fenyegetnek. Ötezer embert evakuáltak. Egy tűzoltó meghalt, 125 ember megsérült – számolt be az M1 Híradója.

900 ezer hordó olaj lángol Kubában Gigantikus, több száz méter magas tűzcsóvákban lángol a kikötő a kubai Matanzas városában. A tűzoszlop még éjszaka is nappali világosságba borítja a környéket, még kilométerekkel távolabb is fényt vet az épületekre. Több millió liter kőolaj kapott lángra, miután pénteken villám csapódott egy tározóba. A lángoló olajtenger füstjét még a száz kilométerre fekvő fővárosból, Havannából is látni lehet. Három olajtározó tartály gyulladt ki: egyesével 300 ezer hordó nyers- és nehézolajat tárolnak, akár száz millió liter olaj is megsemmisülhet. A tűz olyan hevesen izzik, hogy eloltani gyakorlatilag lehetetlen, meg kell várni, hogy az olaj elégjen: a hatóságok mindazonáltal éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy a lángok ne terjedjenek tovább: veszélyes közelségben van ugyanis egy negyedik olajtartály is. Füstfelhő gomolyog a matanzasi kikötő üzemanyagraktára fölött 2022. augusztus 8-án, miután három nappal korábban villám csapott egy tartályba, amely kigyulladt, majd felrobbant (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ernesto Mastrascusa) Több száz tűzoltó vesz részt az oltásban, a tengerről, földről és a levegőből igyekeznek megfékezni a lángok terjedését. A helyiek mellett venezuelai és mexikói szakemberek is a helyszínre siettek: többtucatnyian segítenek kubai kollégáiknak. Már több mint 120-an megsebesültek, 24 embert kórházban ápolnak, öten kritikus állapotban vannak. Egy tűzoltó életét vesztette, de 17 másikat eltűntként tartanak nyilván, ezért félő, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet. A matanzasi Kuba legnagyobb kikötője; itt tárolták a szigetország energiaszükségletének egy tekintélyes hányadát. A lángra kapott olajat villamosenergiát fejlesztő erőművek tüzeléséhez használták volna. A kieső energiamennyiség várhatóan súlyos áramkimaradásokat fog okozni a szocialista gazdaságban, ahol a lakossági áramellátás békeidőben is akadozik. Ötezer embert telepítettek ki otthonukból. A környékbeliek azt mondják: napról napra nagyobb a füst, a levegő szennyezettségét már mindenki érzi. „Ma sokkal magasabb a légszennyezés, mint tegnap, a szél felénk fújja a füstöt, ami a teljes várost érinti” – mondta egy helyi férfi. A hatóságok arra kérnek mindenkit: legyenek óvatosak, mert a levegőbe és a csapadékba mérgező anyagok kerülhetnek. „A nyílt terekben arcmaszk használatát javasoljuk a lakosság, különösen az asztmások és allergiások számára. Javasoljuk továbbá, hogy mindenki kerülje az esőt, mert mérgező anyagok kerülhetnek a csapadékba” – mondta a régió tiszti főorvosa. A kubai környezetvédelmi és technológiai minisztérium közölte: a kormány a katasztrófa első perceitől kezdve folyamatosan figyeli a tűzvész környezeti hatásait. A kikötői infrastruktúra sérülésével ugyanis komoly kockázata van az olajszivárgásnak és a súlyos tengeri szennyezésnek.