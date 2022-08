Oroszország iráni kémműholdat lőtt fel a világűrbe

A műholdat Omar Hajjám 12. századi perzsa költőről, matematikusról, filozófusról és csillagászról nevezték el. A szatellitet 16 másik eszközzel együtt Szojuz rakétával juttatták el a világűrbe a kazahsztáni Bajkonurban található űrközpontból – közölte a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal.

Jurij Boriszov, a Roszkozmosz vezérigazgatója az orosz-iráni együttműködés fontos mérföldkövének nevezte a kilövést, amely megnyitja az utat a nagyobb léptékű projektek megvalósítása előtt. Boriszov szerint a világűrnek kívül kell maradnia a politikai konjunktúrán, az egész emberiség és a világ tudományossága javát kell szolgálnia.

Ísza Zarepúr iráni tájékoztatási miniszter rámutatott: a lépés új fejezetet nyit Moszkva és Teherán stratégiai együttműködésében az űrkutatás terén.

#Russia successfully launches #Iran‘s satellite into orbit. The “Omar Khayyam” satellite would give Iran the ability to monitor its archenemy #Israel and other countries in the Middle East if it operates successfully #Khayyam https://t.co/625jppj2Tl

— Middle East Online (@meonewsen) August 9, 2022