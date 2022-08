Motorcsónak gázolta halálra a vízben pancsoló kislányt

Motorcsónak-balesetben vesztette életét egy hétéves brit kislány, miközben szüleivel Albániában nyaralt. A helyi média szerint Jonada Avdia a tengerben játszott, amikor bekövetkezett a tragédia – írta az Independent.

A hírek szerint a kislányt, aki a kelet-londoni Barkingban élt, halálosan megsebesítette egy szolgálaton kívüli rendőr, Arjan Tase, amikor motorcsónakjával áthajtott egy kizárólag úszók számára kijelölt területen. A kislány mindössze 4,5 méterre tartózkodott a parttól.

