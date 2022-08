Elhunyt a világhírű japán divattervező

A tervező májrákban hunyt el pénteken. A soha nem gyűrődő, pliszírozott kreációiról nevezetes divatóriás, aki Steve Jobs Apple-alapító híres fekete garbópulóverét is tervezte, a divatiparban végzett munkája elismeréséül elnyerte a japán Kulturális Rend kitüntetést.

Azt mondják, Miyake eleinte táncos vagy sportoló akart lenni, de nővére divatlapjainak olvasása arra inspirálta, hogy irányt váltson. Úgy vélik, eredeti érdeklődése magyaráza, hogy kreációi mindig lehetővé tették a szabad mozgást.

Rest in peace to the legendary Issey Miyake😢🕊 pic.twitter.com/BnjtiDZDcx

— Outlander Magazine (@StreetFashion01) August 9, 2022