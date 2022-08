Németországban már nem az a kérdés, mennyibe kerül majd a gáz, hanem hogy egyáltalán lesz-e

Európa-szerte drasztikusan emelkednek az energiaárak: a gázért hatszor-, az áramért pedig ötször kell többet fizetni, mint egy éve. Németországban már nem az a fő kérdés, hogy mennyibe kerül a gáz, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e. Magyarországon közben folyamatosan töltik a gáztárolókat, a kormány pedig azt hangsúlyozza, hogy az átlagfogyasztásig marad a rezsicsökkentés – számolt be az M1 Híradója.

Európa-szerte drasztikusan emelkednek az energiaárak

Nyár elején indult a német kormány kampánya, amiben energiatakarékosságra kérik a németeket. Azt tanácsolják, hogy mossanak alacsonyabb hőfokon, fürödjenek hidegebb vízben, tekerjék lejjebb a radiátorokat vagy vegyenek kisebb képernyőjű tv-t. A kezdeményezést többen bírálták Németországban, mondván: nem sok haszna lesz ezeknek az ötleteknek.

Németországban és Európa nagy részén ugyanis lassan már nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül a gáz, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e. Az energiakrízist az okozta, hogy a nyugati politikusok úgy gondolták: szankciókat vezettek be, és gyorsan függetlenedhetnek az orosz energiától.

„Ez teljesen hibás feltevésnek bizonyult, időközben ezt mindenki belátta”

– mondta a Mathias Corvinus Collegium szakértője.

Litkei Máté szerint az európai vezetők figyelmen kívül hagyták azt, hogy Oroszország Európa legnagyobb energiabeszállítója volt. Földgázból a teljes európai import 40 százalékát adták tavaly az oroszok. A szakértő szerint csak a magyar kormány maradt a realitásoknál, és ellenállt a nyugati nyomásnak.

„Nem lehet egyik évről a másikra leválni az orosz energiahordozókról, éppen ezért egy vörös vonalat húzott a magyar kormány. Azt mondta, minden szankciót támogatunk, az európai egységet megőrizzük kivéve, ha olyan energiahordozókat érint, amely az európai gazdaság összeomlásához vezetne, ha szankcionálnánk. A gáz abszolút ebbe a körbe tartozik” – fogalmazott

Kapcsolódó tartalom

A szankciók és a háború miatt drámaian emelkedő energiaárak hatásai még így is begyűrűznek Magyarországra. A kormány azonban a rezsicsökkentéssel továbbra is megvédi a magyar családokat. Az augusztus 1-jén életbe lépett új szabályok – az átlagfogyasztásig – ezután is mindenkinek a piaci árnál sokkal olcsóbban biztosítják a villanyt és a gázt.

A villamos energiánál az átlagfogyasztási limit 2523 kilowattóra, a földgáznál pedig 1729 köbméter évente. A gáz köbméteréért 102, az áramért kilowattóránként 36 forintot kell fizetni, ami sokkal alacsonyabb a piaci árnál.

A családok így évente több mint kétmillió forintot spórolhatnak a rezsiszámlákon.

Megtakarítás mértékét egyszerű lesz követni, a gáz- és a villanyszámlán ugyanis a fizetendő összeg mellett rajta lesz a rezsicsökkentésnek köszönhető kedvezmény és a teljes piaci ár is.

A kormány.hu-n megjelent illusztrációban például 143 773 forintot kellene fizetni piaci áron. A következő sorban az látszik, hogy mennyi a megtakarított összeg a rezsicsökkentéssel: 128 807 forint. Így a példában szereplő számla végösszege csak 14 966 forint.

Fotó: kormany.hu

„Örülök neki, hogy látom azt, hogy ha nem lenne csökkentett ár, akkor mennyit kellene fizetnem. Hiszen ha belegondolok, akkor a fennmaradó pénzből még akár egy nyaralásra is el tudok menni” – nyilatkozta a Híradónak Mihályi Luca.

Növelik a fakitermlést

Augusztus elejétől emelkedik a kereslet a tűzifa iránt, de az ellátás biztosított. A tűzépeken és az erdészetekben továbbra is mindenkit kiszolgálnak, de számolni kell azzal, hogy az árak napról-napra változnak.

Kapcsolódó tartalom

A folyamatos tűzifaellátásért a kormány enyhített a fakitermelés szabályain és utasította az állami erdőgazdaságokat, hogy növeljék a kitermelést.

Nagy István agrárminiszter az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy a tűzifa kitermelése nem jár erdőirtással és nem csökkenti az erdőterületet.