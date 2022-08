A lakosság fizeti meg a német politika vakságát

Néhány hónap alatt megnégyszereződtek a gázárak Németországban. Európa legnagyobb országának, és így gazdaságának baloldali vezetése azonban az elszálló rezsiköltségek mellett extra adóval is terheli a lakosságot, vagyis az emberekkel fizettetik meg az elhibázott szankciós politika árát. „A gázadó igazságtalan!” – szögezi le véleménycikkében Ulrich Reitz, a német Focus politikai és gazdasági magazin korábbi főszerkesztője. Ezzel szemben

Németországban már a tavalyi ár háromszorosát kell fizetni a gázért

A gázárak három-négyszeresre emelkedtek, emellett pedig Németország baloldali kormánya extra adókkal tovább fokozza a helyzetet, amely minden fogyasztói réteget érint, a gazdagtól a szegényig. „Végül mindig a fogyasztók fizetnek”, ami a Focus korábbi főszerkesztője, Ulrich Retz szerint ez semmiképp sem igazságos – írja a német hírmagazin.

„Mindig a lánc végén lévő fogyasztók fizetnek a német politikusok rossz döntéseiért”

– emelte ki Retz.

A volt főszerkesztő szerint ez tisztességtelen a választókkal szemben, mivel ők nem erre az energiapolitikára voksoltak. „Egyetlen egy alkalommal sem készítettek hatásvizsgálatot, és a viták sem zajlottak az orosz gázról való leválás kockázatairól” – mutatott rá.

A zöld politikusok a csernobili és a fukusimai atomerőművet ért balesetekkel érveltek a nukleáris energia mielőbbi felszámolása mellett, és ezzel – Retz szerint – sikerült csőbe húzni a lakosságot.

„Gondolják, hogy akkor is támogatta volna a lakosság az atomerőművek leállítását, ha elmagyarázzák nekik a nukleáris energia kivonásának hosszú távú kockázatait?” – tette fel a kérdést az újságíró-elemző.

„A Zöldek egyszer sem magyarázták meg, hogy mi értelme van fokozatosan kivezetni az atomenergiát. Ma a döntő többség ismét az év végén leállítandó atomreaktorok üzemben tartása mellett áll ki”

– tette hozzá Retz.

Olaf Scholz német kancellár nemrég úgy fogalmazott, hogy „lehet értelme” az atomerőművek további üzemeltetésének, emellett pedig arról is beszélt, hogy hamarosan a széntüzelésű erőművekre is újból szükség lehet.

Kapcsolódó tartalom Egymásnak feszültek Németországban az atomerőművek használata miatt Szerdán Olaf Scholz német kancellár is nyitottnak mutatkozott az erőművek üzemidejének meghosszabbítására, miután koalíciós partnere, az FDP az üzemidő meghosszabbítását kezdte követelni. Eközben a környezetvédők szerint a vita elvonja a figyelmet a takarékoskodásról és blokkolja az energiafordulatot. Másik példája az ideológiavezérelt német politikának, hogy a szövetségi kormány 2017-ben megtiltotta a rétegrepesztéses földgázkitermelést. Ez már azután történt, hogy Oroszország 2014-ben megszállta a Krímet és a Donbászt. „Nem lehetett már ekkor előre látni, hogy a hazai (német) gázról való leválás és az orosz gáztól való függés milyen kockázatokkal jár?” – tette fel a kérdést Retz. Markus Söder bajor miniszterelnök szélmalomharcot vív a német zöldekkel az atomerőművek üzemidejének meghosszabbításáért, emellett pedig szerinte a rétegrepesztésben is újra be kell szállnia Európa legnagyobb gazdaságának. A szakértő szerint az lenne helyes, ha a német kormány mindent megtenne az alábbi ügyekben: indítsák újra a gázkitermelést Alsó-Szászországban,

hosszabbítsák meg néhány évvel az atomerőművek működési idejét,

építsenek több szélturbinát Dél-Németországban.

