Autóbalesetben súlyosan megsérült az Ally McBeal sztárja

A Daily Mail beszámolója szerint Heche vezette azt az egyterű járművet (SUV), amely péntek éjszaka balesetet szenvedett Los Angelesben. Az Ally McBeal-sorozat és a Hat nap, hat éjszaka című film főszereplőjének kocsija egy lakóháznak ütközött, aminek következtében a színésznő járműve és az épület is kigyulladt.

EXCLUSIVE: Video shows the vehicle owned by actress Anne Heche speeding down a Mar Vista street moments before crashing into a home and sparking a fire. The story on @CBSLA 5pm. pic.twitter.com/1H93z5aVx7

— Rachel Kim (@CBSLARachel) August 5, 2022