Zavargások törhetnek ki az Egyesült-Királyságban az energiaárak miatt

Egy brit érdekvédelmi csoport szervezője széles körű zavargásokra számít, mivel az emberek a megélhetési válság miatt nem tudják kifizetni a számláikat. Félelmét kutatási is igazolja, mely szerint a britek többsége is komoly megmozdulásokkal számol még ebben az évben.

Mivel az energiaárak az Oroszország elleni szankciók miatt októberben még magasabbra fognak emelkedni, sok brit elhatározta, hogy nem hajlandó kifizetni a számláit – írja a Zero Hedge portál.

A Don’t Pay érdekvédő csoport arra szólítja fel az embereket, hogy októberben mondják le a beszedési megbízásokat, ha az energiaárak tovább emelkednek.

Az Egyesült Királyságban 2023 januárjára várhatóan akár 283 százalékos lakossági energiaár növekedés lehet a márciusi szinthez képest.

“Több millióan nem fogják tudni megfizetni az élelmiszert és a számlákat ezen a télen. Nem engedhetjük meg, hogy ez megtörténjen. Követeljük a számlák megfizethető szintre való csökkentését. Október elsejétől megszüntetjük a beszedési megbízásainkat, ha figyelmen kívül hagyják a követelésünket”

– áll a Don’t Pay mozgalom kiáltványában.

A Zero Hedge azonban hozzáteszi, mások arra figyelmeztetnek, hogy a számlák kifizetésének tömeges megtagadása csak azt eredményezné, hogy az energiaárak még magasabbra szöknek, mivel ebben az esetben több vállalat is elhagyná a piacot, amivel a megmaradt cégek monopol helyzetbe kerülnének.

Tom Scott, a Don’t Pay képviselője a brit The Telegraph című lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, nem szeretné, de szinte biztos, hogy zavargások fognak kitörni, ha a dolgok nem változnak.

Scott véleményét egy új felmérés is alátámasztja, mely szerint a britek szűk többsége – 51 százaléka – úgy véli, még ebben az évben zavargások lesznek az életszínvonal romlása miatt.

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, szakértők szerint a téli időszakra elérheti a 15 százalékot is a pénzromlás mértéke az Egyesült Királyságban. Az országban az infláció már így is negyven éves csúcsot döntött nemrég. A július végén publikált hivatalos jelentés 9,4 százalékról szólt. Ekkora inflációra 1982 óta nem volt példa.

A Financial Times már egy májusi cikkében arra figyelmeztetett, a brutális rezsiköltségek energiaszegénységbe taszítják a brit háztartásokat.

Mindezek miatt július elején országszerte tüntetések robbantak ki. Az elégedetlen polgárok autópályákat zártak le, óriási torlódásokat okozva ezzel.

Ezt előzte meg egy június végi, harminc éve példátlan méretű vasutas sztrájk, mellyel a szakszervezet béremelést akart kicsikarni.

“Eközben az Egyesült Királyság kormánya továbbra is vörös szőnyeget gördít a Franciaországból hajózó, rekordszámban érkező, iPhonokkal rendelkező illegális migránsok elé, ingyenes szállást, ételt és pénzt biztosítva nekik”

– zárja cikkét a Zero Hedge.