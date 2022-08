Vidámparki rémálom: függőleges pozícióban állt meg a hullámvasút

A madridi Parque de Atraccionesben található hullámvasút szerdán hibásodott meg, amely miatt legalább tíz vidámparki látogató rekedt a magasban. Ahelyett, hogy az óránként több mint 100 kilométeres sebességet élvezhettek volna a kanyarokkal és zuhanásokkal tarkított sínpályán, a csoport tagjai a műszaki hiba miatt egy helyben vesztegeltek – olvasható a Mirror honlapján.

Theme park-goers trapped vertically 160ft up on rollercoaster in 98F heat for over an hour https://t.co/xOJWDFIPFR

— The US Sun (@TheSunUS) August 5, 2022