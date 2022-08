Újabb három gabonaszállító hajó indult el ukrán kikötőkből

A hajók 57 ezer tonna kukoricát szállítanak, először Isztambulban állnak meg átvizsgálásra, majd Nagy-Britannia és Írország felé viszik tovább rakományukat.

Több hónapos blokád után hétfőn hagyta el Odessza kikötőjét az első gabonaszállító hajó 26 ezer tonna kukoricával. A Razoni nevű hajó másnap érkezett Isztambulba ellenőrzésre, majd onnan folytatta útját a libanoni Tripoli felé.

Three more 🛳 Navi star, Rojen & Polarnet left 🇺🇦 ports. Our main goal is to increase the transshipment volume in our ports. We have to provide the processing of 100🛳 per month to be able to export the necessary amount of foodstuffs. pic.twitter.com/6QQyTWlsSX

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 5, 2022