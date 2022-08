Udvariassági kártyával akarta elkerülni letartóztatását Nancy Pelosi férje

Kábítószert találtak Nancy Pelosi amerikai házelnök férjének vérében, ez derül ki azokból a bírósági dokumentumokból, amelyek Paul Pelosi letartóztatásáról szólnak. Az ügyről most az Origo írt. A lap szerint a demokrata házelnök továbbra is hallgat az ügyről, amelyről folyamatosan derülnek ki újabb részletek – számolt be az M1 Híradója.

Kábítószert találtak Nancy Pelosi amerikai házelnök férjének vérében Kábítószert találtak Nancy Pelosi amerikai házelnök férjének vérében – ezzel a címmel közölt cikket csütörtökön az Origo. A lap szerint mindez azokból a bírósági dokumentumokból derül ki, amelyek Paul Pelosi autóbalesetéről szólnak. A milliomos üzletember május végén ütközött Porsche márkájú autójával Észak-Kaliforniában. Az eset már akkor nagy port kavart. A rendőrök ugyanis ittas vezetés miatt tartóztattak le. A hajnalban készült rendőrségi fotó szinte azonnal bejárta a nemzetközi sajtót. Kapcsolódó tartalom Felelőtlennek nevezte a kínai külügyminiszter az amerikai házelnök tajvani látogatását . Peking hevesen tiltakozott a látogatás ellen, Kína ugyanis a saját részének tekinti az 1949 óta önálló politikai vezetéssel bíró szigetet. A balesetről most újabb részletek derültek ki. A V4NA Hírügynökség azt írta: a bírósági dokumentumok szerint az, hogy a férfi alkoholt is fogyasztott, már a helyszínen kiderült, hiszen a rendőrök a józansági teszteket végeztek rajta és azonnal észrevették, hogy a férfi beszéde zavaros, leheletéből pedig erős alkoholszag árad. De ugyanezen dokumentumok szerint Paul Pelosi nemcsak ivott, amikor autóba ült, hanem kábítószert is fogyasztott.



Az üzletember a letartóztatása során ráadásul megpróbált átadni a helyszínelő rendőröknek egy rendőrségi udvariassági kártyát, amit rendszerint azért kapnak egyes jó kapcsolatokkal rendelkező személyek, hogy megússzák a kisebb szabálysértéseket. A férfit végül mégis letartóztatták, de feljegyzések szerint a baleset utáni reggelen letette az 5 ezer dolláros, átszámítva csaknem 2 millió forintos óvadékot, így kiszabadult a fogdából. Paul Pelosi felesége, Nancy Pelosi demokrata párti házelnök nem kommentálta az ügyet. Az egyik szóvivője azonban leszögezte: a házelnök az ország másik felében tartózkodott férje balesete idején. Kapcsolódó tartalom Nancy Pelosi szerint az a baj a tajvani látogatásával, hogy ő NŐ A feszültség óriási a térségben, miután Kína hetek óta tartó figyelmeztetése ellenére kedden Nancy Pelosi Tajpejbe látogatott. Mindeközben az amerikai képviselőház elnöke is magyarázattal szolgált a feszültségre. Paul Pelosi tárgyalása szerdán kezdődött Kaliforniában. A férfinak nem volt kötelező megjelennie, ügyvédjén keresztül azonban azt üzente, hogy ártatlannak vallja magát.