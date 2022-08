Tűz ütött ki egy thaiföldi szórakozóhelyen, rengeteg halott

Tűz ütött ki egy thaiföldi éjszakai szórakozóhelyen péntek hajnalban, legalább 13-an meghaltak, több mint 30-an megsérültek.

A rendőrség szerint a tűz nem sokkal éjfél után lobbant fel a kelet-thaiföldi Csonburi államban található éjszakai klubban, a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. A rendőrség azt közölte, hogy az áldozatok mind thaiföldiek.

A mentés egyik résztvevője azt közölte a TPBS televízióval, hogy a hely falait gyúlékony hangszigetelővel vonták be, amely hamar lángra kapott, így a tűzoltóknak mintegy két órába telt a lángok megfékezése.

Thai police say 13 people killed, 35 injured in night club fire ..Video of nightclub #fire in #Thailand posted on social media pic.twitter.com/s0Ke9JAZbS — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) August 5, 2022

Fire broke out by shot circuit in Thailand 13 died, 40+ injured as fire blazed up at 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐁 𝐏𝐮𝐛 night club in Thailand’s Chonburi province#ThailandNews #thai #BANGKOK pic.twitter.com/yzpTV3MST1 — Ritam App English (@RitamApp) August 5, 2022

#ไฟไหม้ผับชลบุรี. Another tragedy. RIP. Opening a club ? Please use fire- resistant insulation like this. https://t.co/SCFK506Efq. Please save lives versus saving a few baht. Proper Insulation, sprinklers and multiple exits will help protect your guests. ❤️. #thailand #fire pic.twitter.com/14ushBHUSz — Bangkok Community Help Foundation 🇹🇭 (@BKK_community) August 5, 2022

Szemtanúk szerint a tűz a mennyezeten ütött ki, ahonnan füst is szivárgott, majd több robbanást lehetett hallani.

A TPBS értesülése szerint a klub három kijárata közül az egyik zárva volt.

Prajut Csan-ocsa miniszterelnök segítséget ígért az áldozatok hozzátartozóinak, az ország szórakozóhelyeinek tulajdonosait pedig a vészkijáratok ellenőrzésére és a biztonsági előírások betartására szólította fel.

Az utóbbi évtizedek legsúlyosabb tűzesete 2008-ban történt Thaiföldön, ekkor egy bangkoki szórakozóhely szilveszteri partiján csaptak fel a lángok. A beltéri tűzijáték okozta tragédiában 66-an haltak meg, és több mint 200-an megsérültek.