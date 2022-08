Az Amnesty International jelentése szerint az ukrán hadsereg a civileket veszélyeztette azzal, hogy bázisokat létesített és fegyverrendszereket működtetett lakott területeken, többek között iskolákban és kórházakban. Az ukrán vezetés szerint Soros szervezete azonban valótlan információkat közöl. Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint az Amnesty lépése annak előkészítése, hogy a nyugat erkölcsi arcvesztés nélkül visszavonulhasson az ukrajnai háborúból.

A korábban az oroszellenesség zászlóshajójaként működő Soros-hálózat kihátrálni látszik a háborúba hajszolt ukrán nép mögül. Történt ugyanis, hogy az Amnesty International nemrégiben közzétett jelentésében olyan állításokat támaszt alá, melyeket korábban csak elvétve láthattunk. Moszkva már korábban közölte:

az ukrán hadsereg a civileket veszélyeztette azzal, hogy bázisokat létesített és fegyverrendszereket működtetett lakott területeken, többek között iskolákban és kórházakban

– számolt be róla a Ma7 felvidéki portál.

Az NGO jelentése szerint

három hónap alatt összesen 19 olyan települést találtak, ahol az ukránok a polgári infrastruktúrát használták fedezékként a harci cselekmények alatt.

A Soros-szervezet továbbá azt is fejtegeti, hogy szerintük léteztek olyan alternatívák, amelyek nem veszélyeztették volna a civileket. Az ukránok például katonai bázisok, erdős területek vagy más, a lakott területektől távolabbi építményekben is találhattak volna menedéket a tüzérségi támadások elől. Kifejtik, hogy a dokumentált esetek egyikében sem segítette az ukrán hadsereg a civilek evakuálását

azaz elmulasztották a lakosság védelmét szolgáló lehetséges óvintézkedéseket.

Nem sokat kellett várni az ukrán reakcióra sem, miután napvilágot látott a jelentés.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetője élesen kritizálta az Amnestyt, amiért a szervezet „valótlan információkat közöl”.

Podoljak szerint az ukrán hadsereg első és legfontosabb feladata az ukrán civil lakosság védelme.

Zelenszkij elnök tanácsadója úgy fogalmazott: nagyon elszomorítja, hogy az Amnesty részt vállal az oroszok által folytatott dezinformációs kampányban, amellyel Moszkva diszkreditálni akarja az ukrán hadsereget.

Az esetet Facebookon kommentálta Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő is: „A naiv, szívagyú embernek ilyenkor ökölbe szorul a nadrágja a meghatódottságtól, hogy lám-lám az Amnesty International még akkor is kimondja az igazat, ha a Nyugat védencéről van szó. Aki kicsit is követte az emberjogi dögkeselyűk röptét, az tudja, hogy igen nehéz feltételezni róluk, hogy merő humánumból mentek el tudósítani a tűzvonalba.

Inkább arról van szó, hogy