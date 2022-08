Megtalálták egy 1968-ban lezuhant repülőgép roncsait egy svájci gleccserben

A gép maradványait Wallis kanton délnyugati részében, a Jungfrau- és a Mönch-hegycsúcsok között található Aletsch-gleccserben találták meg, 54 évvel a baleset után. A wallisi rendőrség szerint a gépre csütörtökön bukkantak rá.

„A nyomozás során megállapítottuk, hogy a roncsok a HB-OYL lajstromszámú Piper Cherokee-ből származnak, amely 1968. június 30-án zuhant le a térségben” – közölte a rendőrség.

A 24 Heures című regionális újság értesülései szerint egy tanító, egy orvos és annak fia utazott a gépen, valamennyien zürichi lakosok voltak. Holttestüket megtalálták a baleset után, a roncsot viszont nem. A rendőrség szerint az ötven évvel korábbi műszaki feltételek nem tették lehetővé a roncs felkutatását a nehéz terepen.

Following current ice downwasting an old crashed plane has been discovered this week (on tuesday) at Konkordia on #Aletsch glacier, the largest Alpine glacier.

Origin of the missing plane is still unclear.

Source https://t.co/v2RW6G0f9W pic.twitter.com/FnkbxLTm4X

