Járattörlés, kevesebb utas – így döntöttek a légitársaságok

A légiközlekedési ágazat a Covid–19 világjárvány kezdete óta kaotikus állapotban van, idén nyáron számos nagy repülőtér csökkentett kapacitással üzemel. A rendszeres sztrájkok és a munkaerőhiány arra kényszeríti a légitársaságokat, hogy stratégiai döntéseket hozzanak a nyári utazási zűrzavarok ellensúlyozására.

Az amerikai légitársaságoknál mintegy 90 ezer munkahelyet szüntettek meg a pandémia időszaka alatt, mivel 2020-ban leállt a globális repülés. De hasonló döntésre kényszerült az európai easyJet és az Airbus is – írja a CNBC. A járványhelyzet enyhülésével a szabadidős és üzleti járatok utasforgalma újra emelkedett, sőt meg is haladta a járvány előtti számokat. A társaságok továbbra is ott spórolnak, ahol tudnak, a munkavállalók tiltakozása rendkívül sok kellemetlenséget okoz az nyári szabadságukra igyekvő turistáknak. A British Airways kedden felfüggesztette a rövid távú járatok értékesítését a londoni Heathrow repülőtérről, miután a repülőtér arra kérte a légitársaságokat, csökkentsék az utasszámot.

Menetrend-módosítások továbbra is

A holland KLM légitársaság szeptemberben és októberben korlátozza az Amszterdamból induló járatok jegyértékesítését, miután a Schiphol repülőtér felső határt szabott az induló utasok számának. A légitársaság nem számol törlésekkel, de arra figyelmezteti az utazókat, hogy a szokásosnál kevesebb ülőhely lesz elérhető.

A német Lufthansa légitársaság a nyár elején kiigazította menetrendjét, és háromezer járatot törölt Frankfurtból és Münchenből. A korai változtatásokat azzal a céllal hajtották végre, hogy tehermentesítsék a teljes rendszert, és stabil menetrendet kínáljanak. Emellett több mint ezer járatot töröltek a földi személyzet júliusi munkabeszüntetése miatt, viszont jelenleg nincs kapacitáskorlátozás az utasok számát illetően.

Az easyJet fapados légitársaság júniusban változtatott menetrendjén, miután az amszterdami Schiphol és a londoni Gatwick repülőtér utasforgalmi kapacitáskorlátozást jelentett be. Azóta azt jelezték, a működés normalizálódott, és a teljesítmény már a 2019-es szinten van.

Az American Airlines is törölt néhány járatot a Heathrowról, de további fennakadásokról nem számoltak be. A Swiss International július és október közötti időszakra állított le néhány járatot.

Az Emirates nem módosít

A dubaji székhelyű Emirates légitársaság nem változtatott menetrendjén, és minden utast elvisz, aki jegyet vásárol, miután júliusban nem volt hajlandó eleget tenni a Heathrow kapacitáskorlátozási kéréseinek. Az Austrian Airlines is egyelőre tartja a tervezett nyári menetrendjét. Az ír Ryanair azt közölte, nem tervezi az utasok számának korlátozását, a kapacitásuk jelenleg a járvány előtti forgalom 115 százalékát teszi ki, de továbbra is törékenynek látják a helyzetet.

Címlapfotó: A Lufthansa német légitársaság földi kiszolgáló személyzetének 24 órás figyelmeztető sztrájkja miatt veszteglésre kényszerülő utasok a frankfurti repülőtéren 2022. július 27-én (MTI/EPA/Ronald Wittek)