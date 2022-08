Halálra égett egy csecsemő az ámokfutó okozta tömegkarambolban

Legalább hat ember – köztük egy terhes nő és egy csecsemő – meghalt, amikor egy gyorshajtó átment a piroson egy Los Angeles-i kereszteződésben csütörtökön, beleszáguldott más autókba, és három közülük azonnal kigyulladt.

Hat ember, köztük egy csecsemő is életét vesztette egy Los Angeles-ben történt horrorbaleset során. A helyszínen készült felvételeken látható, amint egy autó a kereszteződésben piros lámpán száguld át és még csak nem is lassít, mielőtt belecsapódik az átmenő forgalomba. Az ütközés következtében autóalkatrészek repültek a levegőbe és a hat érintett autó közül néhány azonnal kigyulladt – írta honlapján a New York Post.

Video of accident at Slauson/La Brea pic.twitter.com/eiRiejQTi5 — Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) August 4, 2022

Három autó lángra kapott és sűrű füstfelhő szállt fel. A hat halott között három felnőtt, egy csecsemő és egy meg nem született gyermek van. A kilenc sérült közül nyolcat a környékbeli kórházakba szállítottak, a kilencből hatan gyerekek és tizenévesek. A balesetet okozó autó vezetője vélhetően egyike azoknak, akiket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Kapcsolódó tartalom

A baleset helyszíne „majdnem úgy néz ki, mint egy háborús övezet”, összetört és kiégett járművek, szétszórt autóalkatrészek hevertek mindenhol.

A címlapfotó illusztráció.