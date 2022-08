Éhen halástól féltik a Szajnába tévedt fehér delfint

A francia tűzoltóság drónokkal figyeli a delfint Párizs és a normandiai Rouen között, a tengertől több tíz kilométerre. „Ez egy lenyűgöző, fehér állat, nyugodtnak tűnik, és rendszeresen a felszínre bukik” – mondta Patrick Herot, a tűzoltóság tisztje a normandiai Eure régióból a TF1 francia tévében.

A Sea Shepherd France környezetvédelmi csoport drónokat és egy hajót küldött a delfin követésére, véleményük szerint a belugának valószínűleg élelemre, valamint segítségre lesz szüksége ahhoz, hogy visszavezessék természetes óceáni élőhelyére.

A belugák általában sarkvidéki vagy szubarktikus vizekben élnek, de előfordulnak a kanadai Szent Lőrinc-folyó torkolatában is.

Lamya Essemlali, a csoport elnöke a TF1-nek azt mondta, halálra van ítélve, ha a Szajnában marad, a vízből való kiemelése azonban szóba sem jöhet, mert túlzott kockázattal járna.

„A belugát szerdán észlelték először, azóta a mentőszolgálatok drónokkal figyelik az állatot, de a delfin csütörtökön alig mozdult, a folyó két zsilipje között bolyongott” – közölte Isabelle Dorliat-Pouzet, Eure megye tisztviselője.

