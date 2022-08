A baloldal érzékenysége szerint írják át a szótárt

Hosszú évek óta zajlik az Egyesült Államokban a mindennapos nyelvhasználat felülírása „újbeszélre”, korábban mindenki számára teljesen egyértelmű fogalmakat ruháznak fel új jelentéssel. Az emberekre utaló Fekete kifejezést mostantól nagy betűvel írják, a fehéret nem szükséges.

A neves amerikai Merriam-Webster szótár szerkesztőit is elérte az újbeszél kényszere, a Daily Wire elemzése szerint a szótár szerkesztői akként módosítják a szavakat és kifejezéseket, hogy azok megfeleljenek a szélsőbaloldali érzékenységnek. A szótár például nemrégiben úgy bővítette ki a woman definícióját, hogy az a transznemű aktivistáknak is megfeleljen, a girl magyarázatához hozzáfűztek egy transz irodalmi példát. A Daily Wire számítógépes elemzéssel összehasonlította a jelenlegi szótárat egy 2020. januári állapottal, amikor még nem tört ki koronavírus járvány, sem a Black Lives Matter mozgalom tiltakozása. Íme egy rövid ízelítő, melyek is az újonnan hozzáadott rövidítések, szavak, milyen kifejezéseket tartottak fontosnak újradefiniálni. A válogatás érzékletesen szemlélteti a gender ideológia és a szélsőséges baloldali mozgalmak nyelvpolitikájának egyre erőszakosabb betüremkedését a mindennapokba.

AAL, African American Language vagy African American English: a főleg afroamerikaiak által beszélt amerikai angol nyelv egyik változata. Mint minden más angol nyelvjárás, saját történettel bír arról, hogyan jött létre. Az afroamerikai angol (AAE) is egy rendszerezett és teljes nyelv, a maga saját szabályrendszerével.

AFAB, „születése szerint nő” angol szavak rövidítése, úgy is értve: nem mindenki azonosítja magát nőként, aki nőnek született.

A bináris kifejezéshez hozzátoldották a következő példát, hogy mindenki megfelelőn értse: Sam Kilermann, az önmagát „társadalmi igazságosság komikusának” nevező humorista nagyon komolyan foglalkozik azzal, hogy az identitás összetettsége mennyire túlmutat a férfi vagy nő hagyományos bináris felosztásán.

Bibl: A Bibliában szereplő alakokra, például Évára való minden utalást átírtak, hogy egyértelművé tegyék, hogy a Bibliában szerepel, ahelyett, hogy a közismertségét feltételeznék.

Black: Most már „széles körben elfogadott”, hogy a szót nagybetűvel kell írni, ha a rasszra történik az utalás, bár a fehéret általában nem kell naggyal írni.

Black Panther: a Fekete Párduc „a militáns amerikai feketék szervezetének tagjából” átalakult „a faji egyenlőségért és igazságosságért harcoló fekete forradalmi szervezet tagjává”.

Boy, azaz a fiú magyarázata az éretlen férfi helyett úgy módosult, hogy „olyan gyermek, akinek nemi identitása férfi”, és hozzáfűztek egy példát egy olyan mesekönyvről, ami egy transznemű fiúról szól.

Brother, azaz testvér mostantól jelenthet fekete fiút vagy férfit.

Bekerült a szótárba a cancel culture kifejezés is, magyarul ezt a törlés kultúrájának nevezzük jobb híján. A szótár úgy magyarázza, hogy ez egyfajta gyakorlat a rosszallás kifejezésére és társadalmi nyomásgyakorlásra. például olyan közszereplők vagy hírességek esetében, akik olyan dolgokat tettek, amelyek ma társadalmilag nem elfogadottak.

A drag szó jelentést úgy magyarázza a szótár, hogy ellenkező nem tagjainak öltözött előadók, akik gyakran felháborító jelmezek használatával karikírozzák a nemi sztereotípiákat.

A family man, a családos embert korábban feleséggel és gyermekekkel rendelkező férfi helyett mostantól azt jelenti, hogy házastárssal és gyermekkel rendelkező férfi.

A gay, meleg szó most már azt is jelentheti, hogy meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű.

A male már nem csak azt jelenti, hogy nemét tekintve férfi, hanem azt is, hogy a nőivel ellentétes nemi identitású.