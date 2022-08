Térdig érő vízben menekültek az emberek az elárasztott Disneylandből

A látogatóknak térdig érő vízben kellett menekülniük.

A Disney World látogatóinak váratlan „vízi kalandparkot” idéző élményben volt részük az elmúlt napokban, a floridai Orlandót sújtó heves zivatarok miatt. A közelmúltban hatalmas viharok söpörtek végig a városon, melyből a Walt Disney World Resort sem maradt ki. Sok vendég a TikTok-on tette közzé felvételeit, hogy mit is élt át, amikor hirtelen lecsapott a vihar – írja a The New York Post.

Egy Disney-rajongó elmondta, hogy ő kifejezetten szereti azokat a tipikus floridai záporokat, melyek csak néhány percig tartanak, utána pedig ismét kisüt a nap, és bár Floridában gyakoriak a hirtelen áradások, a mostani vihar merőben más volt, mint az eddigiek.

Sok látogató menedéket keresett, ahova a zuhé elől el tudott bújni, a kevésbé szerencsések esőkabátokkal és esernyőkkel próbáltak védekezni.