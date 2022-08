ÓriáShe: Újra nőként aposztrofálja magát a világhírű énekes

Elérkezett az idő, hogy valaki megunja az átmenetileg magára aggatott LMBTQ-lobbi által erőltetett gendersemleges névmáshasználatot. Így volt ez a világhírű énekesnővel, Demi Lovatoval is, aki korábban bejelentette, hogy nem bináris neműként azonosítja magát, azonban egy év is elég volt ahhoz, hogy rájöjjön, újra a születése óta használt she/her angol névmásokkal kell őt illetni.

A 29 éves énekesnő/színésznő nemrégiben a „Spout Podcast” című műsorban beszélt arról a döntésről, hogy újra nőként azonosítja magát. Azt is hozzátette, hogy ez azért van, mert az utóbbi időben egyre inkább saját maga nőies oldalát érzi erősebbnek – számolt be az Entertainment Tonight.

A hirtelen történt változásról azonban nem a műsorban számolt be először Lovato. A rajongóknak májusban a sztár Instagram-oldaláról kellett megtudniuk, hogy újra she/her névmásokon szólítva érzi magát teljesnek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Demi Lovato (@ddlovato) által megosztott bejegyzés

„Tavaly úgy éreztem, hogy teljesen kiegyensúlyozott volt a bennem lévő férfias és nőies energia. Zavarba is jöttem, amikor mosdó felé menet megláttam a piktogramokat, mert nem tudtam eldönteni, hogy melyik ajtón menjek be. Nem éreztem magam száz százalékosan nőnek, de férfinak sem” – avatta be a publikumot a sztárénekes.

2021 májusában Lovato nem binárisnak vallotta magát, és bejelentette, hogy az ők/azok angol névmásokkal tud azonosulni. Instagram-oldalán még mindig a „they/them/she/her” névmás-sorozat szerepel, így a mai napig nem világos, hogy idén milyen nemet választott magának a genderfluid énekesnő.

