Macskája mentette meg a nyugdíjast a fegyveres betörőktől

Bandit, a macska nyugdíjas gazdájával, Fred Everitttel él a mississippi-i Belden Tupelo külvárosában. Az idős férfi elmesélte, a múlt héten ketten megpróbáltak betörni az otthonába, azonban macskája mindent megtett, hogy figyelmeztesse őt a veszélyre – írja a The New York Post.

Bandit the Hero Cat Helps Stop an Armed Robbery Attempt in Mississippi: ‘This Is a Guard Cat’ https://t.co/Q1cT00dtJH

