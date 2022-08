Ma elstartol a CPAC 2022 – Orbán Viktor este nyitóbeszédet mond

A világ legnagyobb és legbefolyásosabb konzervatív rendezvényén, az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciáján mond nyitóbeszédet Orbán Viktor csütörtökön. A miniszterelnök a texasi Dallasban tart előadást, magyar idő szerint húsz perccel este 9 óra előtt, amit az M1 Televízió és a hirado.hu élőben közvetít. A kormányfő a tervek szerint arról beszél majd, hogy miként voltak képesek négyszer is kétharmados győzelmet aratni a baloldal felett. A rendezvényen Donald Trump korábbi amerikai elnök is felszólal, aki birtokán fogadta Orbán Viktort – számolt be az M1 Híradó.