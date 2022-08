Kanada is részt vesz az ukrán civilek katonai kiképzését célzó brit misszióban – közölte csütörtökön Anita Anand kanadai védelmi miniszter.

A tárcavezető, akit a The Globe and Mail kanadai hírportál idézett, arról számolt be, hogy egy mintegy 225 fős kanadai kontingenst küldenek Nagy-Britanniába, egyelőre négy hónapra. Egy kilencven fős csoport már a jövő héten indul a szigetországba.

A londoni vezetés júniusban jelentette be, hogy ukrán civilek ezreinek hajlandó – öt hetes – katonai kiképzést nyújtani Nagy-Britanniában. A The Globe and Mail felidézte, hogy Kanada az UNIFIER fedőnevű misszió keretében nyújtott kiképzést az ukrán katonáknak és tiszteknek a tavalyi év végéig.