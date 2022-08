Hordozható ventilátorok segítségével hűsölnek a kutyák Tokióban

Egy tokiói ruhagyártó állatorvosokkal összefogva olyan terméket hozott létre, mely hűti a házi kedvenceket a nyári hőségben – írja a Reuters.

A Tokyo clothing maker has teamed up with veterinarians to create a wearable fan for pets, hoping to attract the anxious owners of dogs – or cats – that can’t shed their fur coats in Japan’s blistering summer weather https://t.co/piPDBqzjVB 1/3 pic.twitter.com/l0lNIQzi4T

Az eszköz egy elemmel működő 80 grammos ventilátorból áll, ami egy hálós ruhára van rögzítve, és levegőt fúj az állat teste köré.

To help pet stay cool this summer, a Tokyo clothing maker has teamed up with veterinarians to create a wearable fan that is battery-operated and attached to a special mesh outfit. The fan can be worn by dogs and cats https://t.co/EPqtorffaW pic.twitter.com/drUc8QW6oG

— Reuters (@Reuters) August 1, 2022