Hamarosan kezdőik a CPAC Dallasban – Orbán Viktor beszédére figyel a világ

Hamarosan kezdődik a világ legnagyobb és legbefolyásosabb konzervatív rendezvénye, az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciája, ahol Orbán Viktor is nyitóbeszédet mond. A miniszterelnök a texasi Dallasban tart előadást, magyar idő szerint húsz perccel este 9 óra előtt. A rendezvényen Donald Trump korábbi amerikai elnök is felszólal, aki birtokán fogadta Orbán Viktort. A rendezvényt az M1-en és a hirado.hu is élőben követheti.

Orbán Viktor 20:30 után tart előadást Dallasban, ezt az M1-en élőben közvetítjük

Magyar idő szerint 9 óra előtt húsz perccel szólítják majd a színpadra Orbán Viktor miniszterelnököt a CPAC konferencia színpadjára – jelentkezett be a helyszínről Joó Csaba, a közmédia tudósítója.

Majd hozzátette, hogy a rendezvényre háromezer republikánus-szimpatizánst várnak.

„Reggel végig nézve a hírtelevíziókat és a reggeli műsorok kínálatát, szinte mindenütt Orbán Viktorról beszéltek, hogy ő lesz az, aki megnyitja a CPAC-ek” – fogalmazott Joó Csaba.

A tudósító kiemelte, hogy ez egy rendkívüli helyzet, hiszen külföldi politikust nem nagyon szokta erre a rendezvényre hívni.

A mostani rendezvényen azonban Orbán Viktor magyar miniszterelnök 30 percen keresztül mondhatja el, hogy „How we fight”, vagyis Hogyan küzdünk mi Magyraországon

– mondta a tudósító.

A magyar miniszterelnök egyébként májusban a budapesti CPAC-en egy 12 pontos akciótervet hirdetett meg, hogy a konzervatív politikusok hogyan tudnak győzni, és erről beszélt a CPAC egyesült államokbeli előzetes fogadásán. Orbán Viktor ezen a találkozón arra is kitért, hogy az Egyesült Államok és Európa konzervatívainak össze kell fognia, hiszen a soron következő amerikai választásoknak nagyon nagy a tétje.

A helyszínen már minden készen áll a kezdésre

Save America, vagyis mentsük meg Amerikát – ez olvasható a CPAC főszínpada fölötti kivetítőn. A szervezők csütörtökön néhány órával a kezdés előtt az utolsó simításokat végezték a világ legnagyobb konzervatív politikai seregszemléjének helyszínén.

Csütörtöktől vasárnapig a republikánus vezetésű Texas államban, Dallas városában gyűlnek össze a konzervatív oldal legjelentősebb politikusai és gondolkodói, a Konzervatív Politikai Akciókonferencián.

A CPAC közel fél évszázada mozgatja meg a jobboldali politika képviselőit. 1974-ben Ronald Reagan az Egyesült Államok későbbi elnöke nyitotta meg a konferenciát, amelyen indulása óta évről évre ezrek vesznek részt: politikusok mellett újságírók, aktivisták, tanácsadók és szimpatizánsok is.

A konzervatív tanácskozást idén májusban Európában először Budapesten is megrendezték. Szerte a világból több mint 200 magas rangú külföldi vendég vett részt CPAC és az Alapjogokért Központ közös rendezvényén.

Az Isten, haza, család hármas egységének fontosságát hirdető budapesti eseményen Donald Trump videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket.

Az Egyesült Államok előző elnöke azt mondta: a konzervatív közösségre óriási feladat hárul, hiszen a jobboldal értékeit össztűz alatt tartja a globalista baloldal, ezért összefogásra van szükség.

„Mi mindannyian nagyon közel állunk Orbán Viktorhoz. Ő egy nagyszerű vezető, egy igazi úriember és nemrég hatalmas választási diadalt aratott. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy a támogatásomról biztosítsam. Ez egy kicsit szokatlan, hiszen rendszerint az 50 amerikai államot figyelem, de ezúttal távolabbra is néztem. Ezt csupán azért tettem, mert ő valóban egy jó ember és páratlan munkát végez a hazájáért” – fogalmazott Donald Trump.

„A volt amerikai elnök hozzátette: Az a feladatunk, hogy szembe nézzünk azzal a rengeteg gonddal, amely ma a világot és az USA-t is fenyegeti. A szocializmussal, sőt a kommunizmussal is, ha alaposan meggondoljuk. Nagy megtiszteltetés, hogy önökkel lehetek, még akkor is, ha csak egy rövid időre, és így egy videóüzeneten keresztül. Hamarosan ismét személyesen is együtt lehetünk. Dolgozzanak és harcoljanak kitartóan” – fogalmazott Donald Trump.

A budapesti CPAC főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt, aki akkor 12 pontban foglalta össze a magyar konzervatív oldal sikerét. A kormányfő hangsúlyozta: a nemzet ügye nem ideológia és nem is hagyomány kérdése. A választók oldalán kell maradni, nemzeti konzervatív belpolitikára van szükség, és a külpolitikában is a nemzeti érdeknek kell az első helyen lennie. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ugyanazok az emberek ülnek Washingtonban és Brüsszelben. Azok, akik el akarják törölni a nyugati életformát.

„Fel kell vennünk a harcot és ebben a harcban csak együtt és csak szervezetten lehetünk sikeresek, vissza kell vennünk az intézményeket Washingtonban és Brüsszelben”

– fogalmazott akkor a magyar miniszterelnök.

Barátoknak kell lennünk, és szövetségesekre kell találnunk egymásban, koordinálnunk kell csapataink mozgását, mert nagy megmérettetés előtt állunk. 2024 sorsdöntő lesz. Önöknél elnök és kongresszusi választások lesznek, nálunk európai parlamenti választások. Ez a két helyszín ki is jelöli a nyugati civilizációért folytatott harc két frontját. Ma egyik sincs a kezünkben, pedig mind a kettőre szükségünk van. Két év van rá , hogy felkészüljünk. A magyar lecke az, hogy nincs csodafegyver, csak meló van. Csinálni kell, menjünk és csináljuk, Thanks, and Good Luck! – tette hozzá Orbán Viktor.