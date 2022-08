Halkó Petra: Nincs a Magyarországon tapasztalható konzervatív gondolatnak sikeres nemzetközi alternatívája

Egy átmeneti korszakban vagyunk, amikor is olyan kompetenciákat kell kialakítani, amelyek nem csak a válságból való kilábalást teszik lehetővé, de az új világrend alappilléreivé is válnak, egyúttal pedig a nemzetek túlélését is szolgálják. Az adoptálódni képes nemzetek fognak tovább élni. Ez a jelentősége annak a gondolatnak, amely a nemzeti szuverenitáson alapul – fejtette ki Halkó Petra, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető külpolitikai elemzője az M1 Ma Reggel című műsorában.

Donald Trump volt amerikai elnökkel találkozott Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump volt amerikai elnökkel találkozott Orbán Viktor miniszterelnök, aki a megbeszélés után a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta: egyetértettek abban, hogy a háborús infláció és a gazdasági válság egyetlen ellenszere a béke. A találkozót egyértelműen annak tudhatjuk be, hogy globális szinten is figyelemre méltó az Orbán Viktor nevéhez köthető magyarországi politika – mondta Halkó Petra. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető külpolitikai elemzője szerint Donald Trump stílusát már sokan bírálták, az azonban elvitathatatlan, hogy hosszú idő óta ő az első olyan amerikai elnök, aki egyetlen ország ellen sem indított amerikai katonai akciót. A találkozó során is szóba került az ukrán–orosz háború, valamint annak közvetlen és közvetett hatása. Halkó Petra hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor Tusványoson nem véletlenül beszélt a békéről, valamint arról, hogy ha egy világhatalom élén olyan vezető áll, aki a békéért dolgozik, annak világpolitikai jelentősége van. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető külpolitikai elemzője szerint: nemzetközi szinten sincs a Magyarországon tapasztalható konzervatív gondolatnak sikeres alternatívája. A magyar gazdaságpolitika és családpolitika, valamint a nemzeti szuverenitáson alapuló különböző hazai döntések a nemzetközi színtéren is jelentősek. Példaként, modellként szolgálnak más országok számára. Már nem egy esetben bebizonyosodott, hogy a magyar megoldások még komoly, válságos időszakban is megállják a helyüket. A XXI. század első két évtizede bővelkedett válságokban, amelyekre a magyar kormány a magyar emberek érdekeit szolgáló megoldásokat kínált. Halkó Petra szerint a magyar családpolitikai intézkedések felkeltették a külföld érdeklődését is, Floridában például a magyar gyermekvédelmi törvényhez hasonló jogszabályt fogadtak el. A szakértő hangoztatta: a magyar kormány szerint a demográfiai kihívásokat nem a migráció ösztönzésével kell megoldani, hanem azokkal az intézkedésekkel, amelyek a gyermekvállalási kedv emelkedését ösztönzik. Ez a munkaerőpiaci hiátust is kezelhetővé teheti és versenyképes pályára állíthatja a gazdaságot. A szemlélet Donald Trumpra is jellemző. Elnökként például határozottan fellépett az illegális migráció ellen. Halkó Petra szerint most egy átmeneti korszakban vagyunk, amikor is olyan kompetenciákat kell kialakítani, amelyek nem csak a válságból való kilábalást teszik lehetővé, de az új világrend alappilléreivé is válnak, egyúttal pedig a nemzetek túlélését is szolgálják. Az adoptálódni képes nemzetek fognak tovább élni. Ez a jelentősége annak a gondolatnak, amely a nemzeti szuverenitáson alapul – fogalmazott.