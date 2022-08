Hajótörést szenvedett, de túlélte: 16 órát töltött a vitorlása alá húzódva egy francia férfi

A francia vitorlázó hétfő délután a portugál főváros, Lisszabon kikötőjéből hajózott ki, és este fél 9 körül vészjelzést adott le az Atlanti-óceánról.

A spanyol parti őrség helikopteres mentőegységei megtalálták a parttól mintegy 23 kilométerre felborult csónakot, de a tenger túl viharos volt a mentéshez, ezért a szerencsétlenül járt férfinek másnap reggelig kellett várnia – számolt be honlapján a BBC World.

A French sailor spent 16 hours under his upturned boat after it capsized in the Atlantic Ocean https://t.co/jdCQxc82kZ

— RTÉ News (@rtenews) August 3, 2022