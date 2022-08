Egyre súlyosabbak és északabbra tolódnak az erdőtüzek Európában

Idén eddig már tucatnyi európai országban kellett a hatóságoknak megküzdeni nagyobb tüzekkel, amelyek ezreket kényszerítettek otthonaik elhagyására. Olaszország, Spanyolország. Franciaország hosszú ideje érintett az erdőtüzekben, – a rendkívüli forróság és az aszály komoly rizikófaktor ezekben az országokban – ahogy a mediterrán térség többi országában is, beleértve a magyar turisták által kedvelt Adria partjait is.

A melegebb nyarak miatt a súlyos erdőtüzek kockázata északra tolódik, többek között Németország, Szlovénia és a Cseh Köztársaság is érintetté vált. Spanyolországban 45 fokot, Portugáliában 47 Celsiust is mértek júliusban, háromszor akkora területet ért tűzkár, mint az elmúlt év hasonló időszakában, a spanyoloknál egy nagyon értékes nemzeti park is elpusztult.

A 2022-es nyári szezonban eddig leégett térség kétszerese Luxemburg területének, de a nyilvántartásban a 30 hektárnál kisebb esetek be sem kerülnek, tehát ennél sokkal nagyobb károkkal kell számolni. Augusztusig egyetlen más évben sem égett le ekkora méretű terület Európában. Ráadásul egyre hevesebbek a tüzek, szinte lehetetlen eloltani őket, figyelmeztetnek a szakértők.

Címlapfotó: Erdőtűz lángjait oltja egy tűzoltó az északnyugat-spanyolországi Ourense tartományban fekvő Castrelo de Mino közelében 2022. július 27-én (MTI/EPA/EFE/Brais Lorenzo)