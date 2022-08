Az infláció miatt az USA-ban is gondot okoz a szülőknek az iskolakezdés

A magas infláció nem kíméli az amerikai családokat, az iskolakezdés előtti bevásárlás során egyre többen az olcsóbb táskát és tornacipőt vásárolják – írja összeállításában az AP hírügynökség.

A júniusban negyven éves csúcsot elért, 9,1 százalékos infláció, a gáz- és az élelmiszerárak emelkedése erősen érinti a közepes és alacsony jövedelmű családokat az Egyesült Államokban.

Az energiaárak 41,6 százalékkal emelkedtek 1980 óta, a benzin majdnem 60 százalékkal.

A vásárlók egyre inkább árérzékenyek, és a legolcsóbb boltokat keresik, ha háztartási cikkeket vagy ruhát szeretnének vásárolni. A legnagyobb kiskereskedelmi lánc, a Walmart és a Gap csökkentette az idei évre vonatkozó profit várakozásait – írja AP News.

A Walmart a múlt héten közölte, a vásárlók kevesebb ruhát vesznek, a Best Buy, az ország legnagyobb szórakoztatóelektronikai lánca arról számolt be, az infláció visszafogta a kütyük iránti keresletet. Emiatt ez a cég is pesszimistább a várható profitot illetően.

Az iskolakezdéshez szükséges tanszerek ára közel 15 százalékkal nőtt, a hátizsákok ára 12 százalékkal, átlagosan eléri a 70 dollárt.

A családtámogató szervezetek azt jelzik, egyre többen szorulnak segítségre, sokan jelentkeznek tanszeradományokért. A kiskereskedelemnek a korábbiaknál sokkal több energiát és pénzt kell fordítani arra, hogy vásárlásra ösztönözze a fogyasztókat.

A Walmart a múlt héten azt közölte, extra kedvezményeket ad a ruházati termékek árából, hogy mielőbb kiürítse a készleteit, és megkezdi a tanszer akciókat is. A GAP azzal szállt a ringbe, hogy szeptember végéig befagyasztotta az egyik alacsonyabb árkategóriájú farmermárka árát. Az elemzők úgy vélik, ezek az akciók nagy nyomást gyakorolnak a versenytársakra, a kiskereskedelmi szereplők kénytelenek lesznek az árengedmények kockázatos stratégiáját választani.