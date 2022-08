Szívrohamban elhunyt a brazil Hulkként ismert testépítő, aki évekig olajat injekciózott az izmaiba

Ötvenötödik születésnapján hunyt el az a brazil testépítő, aki olajat fecskendezett be magának, hogy nagyobb izmai legyenek.

Valdir Segato testépítő évekig fecskendezett be magának veszélyes synthol-injekciókat – kockáztatva az agyvérzés és a fertőzések kialakulását – azért, hogy hatalmas bicepszeket, mellizmokat és hátizmokat növeszthessen – írja a The New York Post.

Számos testépítő portál tájékoztatása szerint a synthol egy olajféle, amit ha izomba fecskendezünk, megnöveli annak térfogatát. Használata során, gyakran alakulnak ki a sterilitás hiányára visszavezethető gyulladások, tályogok, fertőzések. További veszélyt jelent, ha kevésbé szakavatott ember adja be magának az injekciót, ami eret, ideget találhat. Az injekciók helye annyira fájdalmas lehet, hogy megakadályozhatja az edzést is.

He reported trouble breathing shortly before he died https://t.co/5FQmOoCwvF — Daily Star (@dailystar) August 2, 2022

Segato korábban elmondta, hogy a testét Arnold Schwarzenegger, és olyan kitalált karakterek inspirálták, mint Hulk. „Mindig Hulknak vagy Schwarzeneggernek becéznek, és ez tetszik. Megdupláztam a bicepszemet, de még mindig nagyobb szeretnék lenni” – nyilatkozta 2016-ban a Daily Mailnek. A mohó testépítőnek a karizma 53 centiméteres volt olaj használata miatt.

A befecskendezett olaj idővel felszívódik, azonban a visszamaradt adalékanyagok számos veszélyforrást jelenthetnek.

Hat évvel ezelőtt a brazil férfit már figyelmeztették, hogy amputációra, de legalábbis idegkárosodásra és izomtorzulásra számíthat az injekciók következtében, ha továbbra is alkalmazza őket.

Teste átalakulásáról posztolt képeket a közösségi oldalakon, sőt az Instagramon „Valdir Synthol”-nak nevezte magát. Míg a testépítőnek több mint másfél millió követője volt a TikTokon, a helyi média arról számolt be, hogy elszigetelt életet élt, kevés barátja volt, és szinte alig látogatták őt meg.

Moisés da Conceição da Silva a sajtónak elmondta, hogy Segato a családja háza mögötti ingatlant bérelte, és halála napján légszomjra panaszkodott. „Reggel hat körül átjött, aztán bekopogott anyám ablakán, kopogott, kopogott, aztán ő felébredt, és azt mondta a férfi neki: Kérlek segíts, mert haldoklom”– mondta da Silva.

Segatót egy egészségügyi intézménybe szállították, de a recepción összeesett, és szívrohamban elhunyt.