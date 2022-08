Orbán Viktor: Trump elnök urat jól ismerjük, tiszteli és becsüli a magyarokat

A háborús infláció és a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere a béke – ezt mondta Orbán Viktor, miután New Jersey-ben a saját birtokán fogadta Donald Trump. A kormányfő fontos szövetségesének nevezte a korábbi amerikai elnököt, akivel egyebek mellett egyetértettek abban is, hogy fel kell lépni az illegális migráció ellen, és ki kell tartani az alacsony adók politikája mellett. Orbán Viktor amerikai programja holnap is folytatódik: az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciáján mond majd nyitóbeszédet – számolt be az M1 Híradó.

Birtokán fogadta Orbán Viktort Donald Trump Szövetségben a békéért címmel osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor a találkozójáról Donald Trumppal. A korábbi amerikai elnök a New Jersey állambeli bedminsteri birtokán fogadta a magyar miniszterelnököt. Trump elnök fontos szövetségesünk – jelentette ki Orbán Viktor az egyeztetés követően a közösségi oldalán közzétett videóban. A miniszterelnök hangsúlyozta: mindketten elkötelezettek az illegális migráció elleni küzdelemben. Elkötelezettek az alacsony adók és, ami a legfontosabb elkötelezettek a béke mellett is. „Egyet értettünk abban, hogy a háborús infláció és a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere a béke. Békét viszont csak erős vezetők tudnak teremteni, ezért nekünk itt Ukrajna szomszédságában az az érdekünk, hogy az Egyesült Államok erős legyen. Trump elnök urat jól ismerjük, tiszteli és becsüli a magyarokat. Jó volt az együttműködésünk a múltban, ezért remélhetjük, hogy jó lesz majd a jövőben is” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktort a megbeszélésre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elkísérte. Kapcsolódó tartalom Orbán Balázs: A keresztény-konzervatív értékeket bátran kell képviselni a baloldali össztűz ellenére is Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára reflektált a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán. Örülök, hogy újra látom – így köszöntötte a korábbi elnök Szijjártó Pétert, derült ki a miniszter közösségi oldalára feltöltött videóból. Orbán Viktor csütörtökön az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciáján mond nyitóbeszédet. A Konzervatív Politikai Akciókonferencia vagyis a CPAC – amelyet idén májusban Európában először Budapesten rendeztek meg – a világ legnagyobb és legbefolyásosabb konzervatív rendezvénye. 1974-ben alapított konzervatív találkozó a története során az Amerikai Konzervatív Unió legnépszerűbb, több tízezer konzervatívot megmozgató eseményévé nőtte ki magát.