Orbán Viktor Texasban: a magyar miniszterelnök nyitóbeszédével indul csütörtökön a CPAC

A háborús infláció és a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere a béke – ezt mondta Orbán Viktor, miután New Jersey-ben, a saját birtokán fogadta Donald Trump. A kormányfő kiemelte: fontos szövetségesek a korábbi amerikai elnökkel, aki a barátjának nevezte Orbán Viktort. A két politikus egyetértett abban, hogy fel kell lépni az illegális migráció ellen, és ki kell tartani az alacsony adók politikája mellett. Orbán Viktor amerikai programja holnap folytatódik, az Amerikai Konzervatív Unió konferenciáján mond majd nyitóbeszédet – hangzott el az M1 híradójában.

Birtokán fogadta Orbán Viktort Donald Trump

A dallasi Hilton Hotelben egy háromezer fős nagy rendezvényteret alakítanak ki, itt lesz a főhelyszín, ahol a nyitóbeszédet többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnök mondja magyar idő szerint 20:40 perctől, amit élőben követhetnek majd az M1 és a hirado.hu oldalán is – jelentkezett be az egyesült államokbeli Dallasból Joó Csaba, a közmédia tudósítója.

A tudósító azt is elmondta, hogy

Orbán Viktor 30 percben fog majd beszélni, a beszéd címe pedig: How we fight vagyis Hogyan harcolunk. Joó Csaba szerint ez egy tanács lehet a republikánusoknak, akik lényegében inspirációt próbálnak meríteni a magyar miniszterelnök négyszer kétharmados győzelméből.

Egyébként szintén ez volt a májusban megrendezett budapesti CPAC fő gondolata is, ahol Orbán Viktor több pontban is felvázolta, hogy hogyan is lehet a liberális Demokrata pártot Amerikában legyőzni – mondta a tudósító.

Joó Csaba azt is elmondta, hogy a dallasi helyszínen a kijelzőkön már különböző jelmondatok is szerepelnek, az egyik így szól: rúgjuk ki Pelosit, és mentsük meg Amerikát.

Ez a mondta azért aktuális, mert november 8-án az Egyesült Államokban félidős választást tartanak. Ez pedig azt jelenti, hogy újraválasztják a több mint ötszáz fős képviselőházat, és a szenátus egyharmadát is. Jelenleg mind a két házban többségben vannak a demokraták, a kutatások szerint azonban a republikánusoknak jó esélye van arra, hogy mindkét házban megszerezzék a többséget.

Ez azt jelentené, hogy

Joe Biden amerikai elnöknek a következő két évben – ami még hátra van a 2024-es következő elnökválasztásig – meg lenne kötve a keze, és inkább a republikánusok irányát lehetne követni a politikában.

Orbán Viktor tehát ez ügyben ad tanácsokat, hogy hogyan is lehet esetleg a demokratákat legyőzni, illetve hogyan lehetne dominálni a három hónap múlva esedékes választást.

Kapcsolódó tartalom