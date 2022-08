Késeléses támadás történt egy óvodában

A tájékoztatás szerint a sapkát és maszkot viselő támadó elmenekült, a hatóságok nagy erőkkel keresik.

Az áldozatokról nem közöltek több információt.

BREAKING: China just had a kindergarten massacre. Of the 9 victims of toddlers & teachers, 3 dead, 6 seriously injured so far. The suspect is still at large

Once again, they vented the weak…

3-Aug, Anfu #AmazingChina pic.twitter.com/LEhf9XQ3WE

— Donna Wong💛🖤 (@DonnaWongHK) August 3, 2022