Taylor Swift magángépe célkeresztbe került 

A Yard elnevezésű digitális marketingcég friss tanulmánya szerint az előadó gépe idén eddig 8 293 tonna szén-dioxidot bocsátott ki, több mint 1200 tonnával többet, mint a második helyezett, Floyd Mayweather visszavonult ökölvívó gépe.

A tanulmány a CelebJets nevű Twitter-fiók adatain alapul, amely a hírességek utazásait követi nyomon. Az információk szerint a Taylor Swift gépe idén 170 utat tett meg, amelyből a legrövidebb repülése mindössze 36 perc volt.

A gép, amelyet Taylor Swift használ a TMZ bulvárlap szerint egy 10 évvel ezelőtt vásárolt 2009-es Dassault Falcon 7X.

EASy II+ – Cert. 4: WAAS-LPV; ADS-B Out; SVS; ADM; Dual Jepp. Charts; CPDLC – FANS 1/A+ & ATN B1: Push-to Load Functionality; Faster Chart Database Loading. One Owner since new. https://t.co/4Hvwyd2pvO pic.twitter.com/YIII4SOgoV

2009 #Dassault Falcon 7X for sale by @Dassault_OnAir

A fiatal tehetség csapata azonban védelmébe vette az énekesnőt, és az E! News hírcsatornának adott nyilatkozatukban elmondták, hogy a magángépes utazások nem csak Swifthez köthetők.

„Taylor repülőgépét rendszeresen kölcsönadják más személyeknek” – mutatott rá Swift szóvivője. Továbbá kiemelte: „Ezen utazások nagy részét vagy mindegyikét neki tulajdonítani kirívóan helytelen.”

A Környezetvédelmi Ügynökség (Environmental Protection Agency, EPA) jelentése szerint a repüléssel kapcsolatos kibocsátások az Amerikai Egyesült Államok üvegházhatású gázkibocsátásának mindössze 3 százalékát teszik ki, azonban a repülőgépek általában több károsanyagot bocsátanak ki egy repülés során, mint a legtöbb ember egy év alatt. A magánrepülőgépek azért termelnek több károsanyagot utasonként, mert értelemszerűen kevesebb ember utazik rajtuk.

A Kardashian család egyik tagja, Kylie Jenner nemrég visszatetszést váltott ki, miután az Instagramon egy fekete-fehér fotót posztolt barátjával, Travis Scott-tal két magánrepülőgépükkel.

Kylie Jenner’s 17-minute private jet trip amounts to a quarter (!) of the total annual carbon footprint of the average person.https://t.co/ppjLVm6jYh

— British GLAMOUR (@GlamourMagUK) July 31, 2022