Helikopterrel menekítették ki a padláson rekedt ötfős családot

Huszonöt ember – köztük négy gyermek – vesztette életét a pusztító áradásokban Kentucky államban. A hatóságok eddig több mint 1200 mentési akciót hajtottak végre helikopterekkel és csónakokkal – írja az MTI.

A kentuckyi mentősök egy ötfős családot mentettek ki házukból, akik az árvíz miatt otthonuk padlásán rekedtek – számolt be a részletekről a The New York Post.

A felvételen a mentés pillanata látható, ahogyan a szakértők a család egyik tagját, egy 83 éves nőt emelnek ki a házból.

A hatóságok közölték, a mentéshez a ház ablakát kellett betörni, hogy elérjék a padláson várakozó családot. Mind az öt személyt egyenként vitték ki a házból, először a tetőre, ahol egy mentőtiszt segítségével ezután helikopterrel szállították őket biztonságos helyre.

Hatalmas esőzések az Amerikai Egyesült Államokban

Csütörtökre virradóra hatalmas eső zúdult az állam keleti részére, az ár elöntötte az utcákat, és sokan háztetőkön kerestek menedéket a víz elől. Az esőzés folytatódott pénteken is.

Árvíz a Kentucky állambeli Quicksandben 2022. július 28-án (Fotó: MTI/AP/Lexington Herald-Leader/Ryan C. Hermens)

Kentucky egyes területein mintegy 20 centiméter eső esett 24 óra leforgása alatt. Virginiát és Nyugat-Virginiát szintén áradás sújtja.