Hatalmas teknősbéka miatt késtek a vonatok

Egy hatalmas teknős okozott vasúti káoszt Kelet-Angliában. A sérült hüllőt hétfőn dél körül fedezték fel Norfolkban, Harling Road állomás közelében.

A vonatok kénytelenek voltak leállni a Norwich és Cambridge között közlekedő Breckland vonalon a síneken haladó teknős miatt.

Két járatot töröltek, egy pedig késett – közölte a Greater Anglia vasúttársaság.

@greateranglia there is a giant tortoise on the train line I am on the train to Norwich just past Harling it’s still alive but in a bad way pic.twitter.com/s5aHqB0LFz

— Diane Akers (@di_akers_) August 1, 2022