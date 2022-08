Hat hónapra börtönbe kerül az, aki meglátogatja a világ legmagasabb fáját

A Hyperion óriás örökzöld mamutfenyő Észak-Kaliforniában, a Redwood Nemzeti Parkban található. 115,55 méteres magasságával a világ legmagasabb élő fája. A Hyperiont 2006. szeptember 8-án fedezte fel Chris Atkins és Michael Taylor. A fa becslések szerint 600-800 éves lehet

A Guinness World Records által a világ legmagasabb élő fájának minősített Hyperion mostantól hivatalosan nem látogatható – írja a CNN.

A kaliforniai Redwood Nemzeti Park által kiadott közleményéből kiderült, hogy ezentúl tilos megtekinteni a fát, így akit a növény közelében találnak, az hat hónapnyi börtönbüntetésre vagy 5000 dolláros – átszámítva közel kétmillió forintos– pénzbírságra számíthat.

A park mélyén elhelyezkedő fa 2006-os felfedezése óta súlyos környezetkárosodással néz szembe a kíváncsiskodók miatt. Érdekesség, hogy a fa pontos helyzete titkos, így hosszas keresgélés után lehet csak rátalálni.

„A fához egyetlen ösvény sem vezet, nehéz meglelni a természeti csodát, ennek ellenére a megnövekedett népszerűsége miatt a Hyperiont körülvevő élőhely rohamosan elkezdett pusztulni”– áll a közleményben. „Látogatóként el kell döntenie, hogy részese lesz-e ennek az egyedülálló tájnak a megőrzésében vagy pusztulásában?”

Hyperion, certified by Guinness World Records as the world’s tallest living tree, is officially off-limits to visitors.https://t.co/Ks23vaWRiG

— CNN International (@cnni) August 1, 2022