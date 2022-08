Évi 10 milliót kapott volna élete végéig, de nem kért belőle

A massachusettsi Kevin Miller hat éven belül kétszer nyert a lottón. Ráadásul mindkét nyertes szelvényét ugyanabban az étteremben vette meg.

A férfi először 2016-ban nyert körülbelül egymillió dollárt (nagyjából 390 millió forintot) úgy, hogy nem ő választotta be a számokat, hanem a gép töltötte ki véletlenszerűen.

A man won another huge lottery prize after purchasing a ticket at the same spot where he got a winner years ago. https://t.co/xmR21Z6Pq4

— CNN (@CNN) August 1, 2022