Amerikai dróntámadás végzett az al-Kaida vezetőjével

„Igazságot szolgáltattunk. A terroristavezér nincs többé” – jelentette ki a Fehér Ház erkélyéről elmondott beszédében Biden, hozzátéve: reméli, a művelet némi megnyugvást ad a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatai családtagjainak és barátainak.

Az elnök egyúttal óva intett mindenkit az egész világon, aki ártani akar az Egyesült Államoknak, hogy országa résen van, és kész megvédeni állampolgárait.

A Reuters hírügynökség egy magát megnevezni nem kívánó amerikai tisztségviselőre hivatkozva azt közölte, Zaváhírivel a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) dróntámadása végzett vasárnap Kabulban. A BBC brit közszolgálati televízió értesülése szerint Zaváhírit kabuli háza erkélyén érte a csapás, körülötte lévő családtagjai nem sebesültek meg.

Zaváhírinek idén áprilisban már halálhírét keltették, akkor a terroristavezér a hírt videóüzenetben cáfolta. Hollétéről sokáig folytak találgatások, a legtöbb forrás Afganisztánt vagy a szomszédos Pakisztánt nevezte meg rejtekhelyének.

Az amerikai külügyminisztérium 25 millió dolláros (9,7 milliárd forint) jutalmat ajánlott fel annak, aki a terrorista vezető nyomára vezet.

Az egyiptomi születésű, orvos végzettségű Zaváhírit tartották a 2001-es szeptemberi, csaknem 3000 halálos áldozattal járó egyesült államokbeli terrortámadások egyik fő szervezőjének.

Washington emellett őt nevezte meg az Egyesült Államok tanzániai és kenyai nagykövetsége ellen 1998-ban elkövetett, 224 halálos áldozattal és több mint 5000 sebesülttel járó terrortámadások egyik felelősének.

Zaváhíri azt követően lett az al-Kaida vezetője, hogy amerikai különleges egységek 2011-ben végeztek a szervezet korábbi irányítójával, Oszama bin Ladennel pakisztáni rejtekhelyén.

A kabuli tálib kormány szóvivője, Zabihullah Mudzsáhid közleményben ítélte el a dróntámadást, amelyet “a nemzetközi jog megsértésének” nevezett.

