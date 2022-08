Több mint 700 ezer forintjába került pár csempészett szendvics egy utazónak

A Bali szigetéről érkező csempészt a darwini repülőtéren kapták el, ahol Zinta, egy elrejtett élelmiszer keresésére kiképzett kutya szagolta ki a hátizsákban becsempészett két McMuffint és egy sonkás croissant-t.

„Ez lesz a legdrágább gyorsétel, amelyet ez az utas valaha is vásárolt” – kommentálta a lebukást Murray Matt ausztrál mezőgazdasági miniszter.

congratulations to Zinta the biosecurity dog, who earned an entire federal government press release after sniffing out “two egg and beef sausage McMuffins from McDonalds and a ham croissant” from a traveller returning from Indonesia pic.twitter.com/sKFIMfFPaW

— Josh Butler (@JoshButler) July 31, 2022