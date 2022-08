Orbán Viktor miniszterelnök nyitóbeszédet mond a CPAC konzervatív konferencián

Közel fél évszázada tart a CPAC-jelenség, amely hosszú ideig kizárólag amerikai konferencia volt. Kezdetben minden évben egy nagy konferenciát tartottak, amely megmozgatta az amerikai jobboldali tábort – mondta Koskovics Zoltán. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint a rendezvény első évei összeforrtak a legendás elnök, Ronald Reagan nevével. A XXI. század elejére azonban már a világ legnagyobb konzervatív konferenciájává vált. Az elmúlt években indult meg az a folyamat, amely kiszélesítette és nemzetközivé tette a rendezvényt. Az Alapjogokért Központ rendezésében így jöhetett el idén májusban – elsőként Európában – Magyarországra a CPAC, amely járt már Ausztráliában, Izraelben, Braziliában is. Ez azt mutatja, hogy a konzervatív jobboldali mozgalom megvalósította a nemzeti erők nemzetközi összefogását. Ez megijeszti a nemzetközi baloldalt. Koskovics Zoltán szerint most arról van szó, hogy még erőteljesebbé váljon ez az összefogás, aminek egy újabb lépcsőfoka a texasi CPAC. A szakértő kijelentette: ez egy olyan konzervatív amerikai állam, amelyet a hagyományos amerikai értékek szimbólumának is lehet nevezni.

A geopolitikai elemző szerint az amerikai CPAC elsősorban az amerikai belpolitikáról szól.

Elsődleges célja, hogy mozgósítsa, lendületbe hozza az amerikai jobboldalt. A konferencia azonban a világban dúló válságok sora mellett sem mehet el.

Texasban minden bizonnyal beszélni fognak az Egyesült Államokban kialakult nehéz gazdasági helyzetről, és az amerikai részről is elhibázott szankciós politikáról. De szóba kerül az Egyesült Államokban dúló morális válság is.

Az USA-ban az egyik legfontosabb belpolitikai téma: az amerikai baloldal igyekszik a szülők kezéből kivenni a döntést azzal kapcsolatban, hogy hogyan neveljék a saját gyermeküket, továbbá olyan politikai indíttatású döntéseket erőltetnek az iskolákra, illetve az ott tanuló gyermekekre, amikre a szülőknek semmi szükségük. Ez a gender ideológia, illetve a kritikai fajelmélet.

Orbán Viktornak a budapesti CPAC-rendezvényen elmondott beszéde is minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy meghívták a texasi konferenciára. Ez nagy megtiszteltetés hazánk számára. Ugyanakkor nem váratlan megtiszteltetés, hiszen a magyar jobboldal a nyugati világ legsikeresebb politikai közössége. A tengeren túlon van egy mondás: „a sikerrel nem vitatkozunk”. Az amerikai jobboldalt érdekli, hogy mi tette a magyar jobboldalt sikeressé. Ez a teljes magyar jobboldal sikerének az elismerése.

Kimondhatjuk, hogy Orbán Viktor a világ egyik legkiemelkedőbb jobboldali politikusává vált.

A magyar miniszterelnök beszédének az a címe, hogy „Mi így harcolunk”. Ebből Koskovics Zoltán arra következtet, hogy valószínűleg a Budapesten elmondott 12 pont gondolatát fogja tovább bontani. Elsősorban egy mintaadó beszédre lehet gondolni.

A Republikánus párt szavazói ma már egészen biztosan ismerik Orbán Viktor nevét. A jobboldali mozgalom egyik bajnokaként tartják számon. Nem csak a négyszeres, elsöprő többségű választási győzelme, de a megvalósított politikája is figyelemre méltó. Ezek ma már az amerikai jobboldal ambíciói is – mondta Koskovics Zoltán.