Bolsonaro: DiCaprio szabaduljon meg a jachtjától, mielőtt kiselőadást tart a környezetvédelemről

A brazil elnök képmutatással vádolja Twitter-oldalán Leonardo DiCapriót. Jair Bonsonaro szerint a klímaváltozás elleni küzdelem hollywoodi élharcosává előlépett filmszínésznek “le kellene mondania a jachtjáról, mielőtt kioktatja a világot a környezetvédelemről” – adta hírül a ZeroHedge.

Miként azt az amerikai jobboldali portál felidézi, DiCaprio januárban a Nagy-Britanniában valaha gyártott legnagyobb jachton, a 150 millió dollárt érő Vava II nevű luxushajóján nyaralt a barátaival.

– mutat rá a portál.

Bolsonaro tweetjével DiCapriónak egy a napokban megejtett bejegyezésére reagált, amelyben a színész azt állította, hogy az Amazonas esőerdeje az elmúlt három évben hatalmas veszteségeket szenvedett el a fakitermelőipar illegális erdőirtásai miatt.

„Már megint te, Leo? Megint mondhatnám neked, hogy szabadulj meg a jachtodtól, mielőtt kioktatod a világot, de ismerem a progresszíveket: az egész világot meg akarjátok változtatni, magatokat soha, úgyhogy hagylak is” – írja Bolsonaro, majd a kommentmezőben folytatva megjegyzi:

„Köztünk szólva, furcsa látni, hogy egy fickó, aki úgy tesz, mintha szeretné a bolygót, nagyobb figyelmet szentel Brazíliának, mint az Európát és a saját országát sújtó (erdő)tüzeknek”.

– You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 28, 2022