3683 migráns kelt át a La Manche-csatornán júliusban

A Sky News hírportál szerint a brit kormány adatai azt mutatják, hogy csak július hónapban a Franciaországot és az Egyesült Királyságot összekötő La Manche-csatornán átkelő migránsok száma az idei évben tapasztalt eddigi legmagasabb havi értéket érte el.

A migráció magas száma a brit belügyminiszter, Priti Patel szerint egy újabb több millió fontos megállapodást hozhat Franciaország és az Egyesült Királyság között, ugyanis az angol partner ezáltal próbálná az országba a beáramló migránsok számát csökkenteni.

Channel crossings in July hit highest monthly total of year so far amid reports of new deal with France https://t.co/MeZHzHTGZx

— Sky News (@SkyNews) August 1, 2022