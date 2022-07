„Minden lámpát és világítást szeretnénk lekapcsolni” – egyre nagyobb a pánik Nyugat-Európában az energiaválság miatt

Energiatakarékossági terveken dolgozik több nyugat-európai kormány is. Franciaországban az üzletek fényreklámjainak korlátozását tervezik, de a munkahelyek hűtésén és fűtésén is takarékoskodnának. Berlinben már el is kezdték a spórolást: több száz középület és turistalátványosság díszkivilágítását kapcsolták le. A német kormány eközben továbbra is attól tart, hogy teljesen leáll az orosz gázszállítás – számolt be róla az M1 Híradó.

Spórolásba kezdtek a németek és a franciák Bár első ránézésre úgy tűnhet, nem betörőkről készültek ezek a felvételek Párizsban. Fiatal férfiak könnyedén másznak fel lakóházak falán, ereszcsatornába, erkélykorlátokba kapaszkodva, de egyetlen lakásba sem mennek be. A mutatványt azért csinálják, hogy lekapcsolják az üzletek fényreklámjait. Így akarják felhívni a figyelmet arra, hogy az ország kezdjen el takarékoskodni. „Valójában minden lámpát és világítást szeretnénk lekapcsolni, de tudjuk, hogy ez lehetetlen. Az akciókkal inkább üzenetet szeretnénk közvetíteni. Az emberek értsék meg, hogy mindenki hatással van az ország teljes energiafogyasztására” – mondta a kezdeményezés egyik résztvevője. Télen a munkahelyeken nem lehet melegebb 19 foknál A héten a francia energiaügyi miniszter azt közölte, hogy a kormány rendeletben akarja korlátozni a fényreklámok használatát. A kabinet más lépéseket is javasolt a takarékosságra. „Le kell csavarni a fűtést a munkahelyeken, ha a helyiségben 19 foknál melegebb van. Oda kell figyelni a légkondicionáló használatára, az utazásainkra. A mértékletességgel gázt, üzemanyagot és áramot tudunk megtakarítani” – mondta Agnès Pannier-Runacher francia energiaügyi miniszter, hozzátéve: a kormány két év alatt 10 százalékkal csökkentené az energiafogyasztást az országban. Pont annyi áramot takarítanak meg, amennyibe a lámpák kikapcsolása kerül A porosz-dán háborúban aratott diadal emlékére emelt Győzelmi oszlop díszkivilágításán dolgozik két munkás Berlinben. A villanyszerelők eltávolítják a biztosítékokat a kapcsolódobozokból, így működésképtelenné teszik a reflektorokat. „Németországban és Európában nagyon fontossá vált a lehető legtöbb energia megtakarítása. A fővárosban 200 épület külső világítását kapcsoljuk le” – mondja Berlin tartomány fogyasztóvédelmi államtitkára. Azt ugyanakkor elismerte, hogy az akció főként a figyelem felkeltését célozza. Adatai szerint mintegy 40 ezer eurót takaríthatnak meg éves szinten, de a lekapcsolás csaknem ugyanekkora költséggel jár, mert azt minden egyes épületnél külön, kézzel kell elvégezni. Északi-áramlat fogadóterminál A német kormány továbbra is számol annak lehetőségével, hogy teljesen leáll a földgázszállítás Oroszországból. A múlt héten egy tervezett karbantartás után a várakozásokkal szemben a Gazprom újraindította a szállítást, ám szerdán az orosz cég műszaki gondokra hivatkozva az eredeti kapacitás ötödére csökkentette a csőben áramló földgáz mennyiségét. A német gazdasági miniszter közben már arra készíti fel a lakosságot, hogy a téli időszakban jelentősen magasabb számlákat fognak kapni. A gázszolgáltatók csak az orosznál drágább forrásokból tudják a kiesést legalább részben pótolni, ennek költségeit pedig októbertől átháríthatják a fogyasztókra. A tárca becslései szerint a németek rezsiköltségei több száz, de akár ezer euróval is nőhetnek éves szinten. Lettország újra Oroszországtól vásárolja a gázt A Gazprom eközben bejelentette, hogy szombaton leállította a gázszállítást Lettországba, amiért az nem hajlandó rubel-alapú elszámolásra átállni. A lett közszolgálati televízió nem sokkal korábban számolt be arról, hogy az ország némi szünet után újraindította az orosz gáz vásárlását. Az állami gázszolgáltató vélhetően annak a törvénynek akart megfelelni, amely stratégiai tartalék képzésére kötelezi a vállalatot augusztus végéig. Lettország korában már döntött arról, hogy 2023. január elsejétől teljesen leállítja az orosz gáz importját, és a terveik főként Litvániából vásárolnak majd. A címlapfotón a villanyszerelők Németországban eltávolítják a biztosítékokat a kapcsolódobozokból, így működésképtelenné teszik a reflektorokat. (Forrás: M1 Híradó)