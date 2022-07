A mosógépből került elő az eltűnt 7 éves kisfiú holtteste

A hét éves Troy Khoeler holttestét csütörtökön reggel 7:20 körül találták meg egy felültöltős mosógépben családja otthonában, Texasban – írja a The New York Post.

A fiú eltűnését nevelőszülei jelentették reggel 5:20 körül. Mivel semmi jel nem utalt arra, hogy a fiú elszökött volna – sem ablak sem ajtó nem volt nyitva amikor a rendőrök a helyszínre értek–, és a környéken sem találták, a rendőrök házkutatást végeztek – mondta a Harris megyei seriff hivatal hadnagya, Robert Minchew.

A bejelentést követő második órában az alaksorban lévő mosógépben rátaláltak a hétéves Troy holttestére. A hatóságok nem tudták biztosan megmondani, hogy a gépben volt e víz az elmúlt órákban, vagy hogy a fedele zárva volt e, a kisfiút azonban teljesen felöltözve találták meg.

NOW – MISSING 7 YEAR OLD BOY – 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision – Troy Khoeler.

He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.

He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) July 28, 2022