Ötven métert zuhant a halálba a TikTok-on látott látványosságot kereső anyuka

Életét vesztette egy kétgyermekes anyuka, aki túrázás közben zuhant mintegy 50 métert, miközben Wales legmagasabb hegyének csúcsának festői végtelen medencéjét (infinity pool) kereste – számolt be a hónapokkal ezelőtti történtekről a Mirror, amely most kapott nyilvánosságot.

The farmer who built Snowdonia’s secret ‘infinity pool’ on its huge popularity https://t.co/znragPg3Al pic.twitter.com/j3tzLhf1dY

Victoria Luck párjával, Matthew Radnorral indult útnak, hogy megtalálják a különleges építményt a Snowdonia Nemzeti Parkban.

A férfi elő-karácsonyi ajándéknak szánta a kiruccanást, azonban a romantikus túra közben eltévedtek, így megpróbáltak visszafordulni, és megtalálni a lefele vezető utat. A pár úgy döntött, különválnak, hogy minél előbb megtalálják a túraútvonalat.

‘Devoted’ mother died in fall from Snowdon’s Crib Goch after getting lost looking for infinity pool they had seen on TikTok, inquest hears https://t.co/9YVWUcViAI

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 27, 2022