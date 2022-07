Legális migrációs útvonalak kialakítását sürgeti az Európa Tanács emberi jogi biztosa

Az Európa Tanács (ET) tagállamainak biztonságos és legális migrációs útvonalak kialakításán kell fáradozniuk – jelentette ki Dunja Mijatovic, a strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló ET emberi jogi biztosa az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja (július 30.) alkalmából pénteken. Magyarországon mindeközben rekordszámú migráns próbálkozik a déli határnál, embercsempészekkel telnek meg a magyar börtönök. Idén már 900 főt fogtak el, ami kiemelkedően magas tavalyhoz képest, és megközelíti azt a számot, amit 2015-ben a migránsválság csúcsán mértek.

Közleményében Dunja Mijatovic figyelmeztetett:

a biztonságos és legális migrációs útvonalak hiánya kiszolgáltatottabbá teszi a migránsokat, könnyebben válnak az emberkereskedelem áldozataivá.

Kijelentette: válságok idején fokozni kell az emberkereskedelem megelőzését és az áldozatok védelmét célzó erőfeszítéseket. Európában a nők és a gyermekek, valamint a háborúk vagy gazdasági nehézségek miatt otthonukat elhagyni kényszerült emberek különösen ki vannak téve az emberkereskedelem veszélyeinek.

Szavai szerint a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk az emberkereskedelem megelőzésére és leküzdésére, összhangban az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportjának (GRETA) közelmúltbeli ajánlásaival. Amint azt a szakértői csoport hangsúlyozta, a koronavírus-járvány még kiszolgáltatottabbá tette a gyermekeket az emberkereskedelemmel, valamint az online kizsákmányolással szemben, a kormányoknak ezért megelőző intézkedéseket kell hozniuk a szociális jogok védelmére és megerősítésére, különösen az oktatás és a munkaerő területén – írtaaz ET-biztos.

„Az Európa Tanács tagállamainak számos átfogó, a kizsákmányolás minden formájára alkalmazható eszköz áll rendelkezésére az emberkereskedelem jelentette jogsértés elleni küzdelemre” – fogalmazott Dujna Mijatovic, majd hozzátette: itt az ideje, hogy a kormányok teljes mértékben kihasználják ezeket az eszközöket az emberkereskedelem megelőzése, az áldozatok védelme és az elkövetők büntetőeljárás alá vonása érdekében.

Rekordszámú migráns próbálkozott a déli határnál, embercsempészekkel telnek meg a magyar börtönök

Több mint négyezer határsértőt tartóztattak fel a rendőrök és a katonák a múlt héten a déli határnál, ez újabb rekord az idén. Ha így emelkednek a számok, akár a 200 ezret is meghaladhatja majd a próbálkozók száma 2022-ben. Közben nagyjából kétszer annyi embercsempészt fognak el, mint tavaly: a magyar börtönökben már minden tizedik rab embercsempész, jelentős részük külföldi. A kormány szerint az ő ellátásuk is óriási terhet jelent, így jó lenne, ha „Európa vezetői észbe kapnának”, és próbálnák megállítani az illegális migrációt.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára tákékoztatása szerint

egyre aktívabbak az embercsempészek.

Idén már 900 főt fogtak el, ami kiemelkedően magas tavalyhoz képest, és megközelíti azt a számot, amit 2015-ben a migránsválság csúcsán mértek.

„Soha nem látott mértékben vannak embercsempészek a börtönökben és ez nyilván azt is jelenti, hogy külföldi állampolgárokból is soha nem látott mértékű van. Azért is lenne fontos, hogy végre Európa vezetői észbe kapjanak, és megpróbálják megállítani, nem pedig megszervezni az illegális migrációt, hogy akár a magyar börtönökben se ilyen nagy mértékű és ilyen nagy számú legyen az embercsempészeknek az aránya” – fogalmazott az államtitkár.