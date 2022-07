Kényszerleszállást hajtott végre egy repülő, miután egy utas megpróbálta kirúgni az ablakokat

A Virgin Atlantic Londonból Los Angelesbe tartó járata tegnap kényszerleszállást hajtott végre, egy őrjöngő utas miatt.

A 141-es járat menetrend szerint indult a Heathrow repülőtérről, de a 787-es Dreamliner-t a Utah állambeli Salt Lake Cityben landoltatták – körülbelül két órára az eredeti célállomástól. Az incidens miatt a gép négy órás késéssel ért Los Angelesbe.

