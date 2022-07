Hátborzongató videón, ahogy egy aligátor szájában végzi a drón

Nem mindennapi pillanatot sikerült megörökítenie a drónt reptető férfinek.

Ijesztő találkozásban volt része egy brazil férfinek a hétvégén, melyet véletlenül videón is megörökített. A The New York Post-on közzétett felvételen az látszik, ahogy Luciano Lopes drónja aligátor csemegévé vált, miközben a Rio Javaes tavon horgászott a brazíliai Tocantinsban.

A drónt a férfi a tó fölött repteti, majd megállítja egy ponton – egy aligátor pedig másodpercekkel később kiugrik a vízből, hogy elkapja Lopes drónját.

Lopes a The New York Postnak elmondta, hogy egyáltalán nem látta az állatot, és nem számított az ijesztő találkozásra.